Naturalmente il tema caldo da prima pagina in chiave Juventus è la sfida di Champions League contro il Lione. A dare una definizione di cosa rappresenta questa partita è la Gazzetta dello Sport: "Sarri, il Lione è più di un esame - si legge nel taglio basso della Rosea - L'allenatore si gioca Europa e futuro: deve portare la Juve tra le prime 8". Il Corriere dello Sport si concentra su un giocatore in particolare: "Juve e Sarri, tutto su Ronaldo. Tocca a CR7 ribaltare il Lione e trascinare la squadra ai quarti". Buttando un occhio ai giornali esteri, L'Equipe pone l'accento sugli avversari dei bianconeri, in particolare sul giocatore più rappresentativo del Lione: Memphis Depay, ritratto a tutta pagina e definito "Le cap à suivre" ovvero "La direzione da seguire".