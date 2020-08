Juve-Lione è la sfida della stagione per i bianconeri. Questa sera (ore 21) la squadra di Maurizio Sarri scende in campo allo Stadium contro i francesi per ribaltare l'1-0 maturato in Francia nel match d'andata giocato a febbraio, praticamente una vita fa. Questa mattina verrà presa una decisione definitiva suNonostante le maggior forza della Juve sulla carta ci sono comunque tante incognite sul match. I tifosi sono divisi: ottimisti e pessimisti, stasera conta tantissimo. E voi come vi sentite? CLICCA QUI e vota il sondaggio