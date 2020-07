Una corsa contro il tempo. E tutti gli occhi piantati su Paulo Dybala. L'argentino vede il Lione, nonostante il problema muscolare all'adduttore sinistro. Scrive Gazzetta: "Ieri mattina Dybala, costretto a uscire al 41’ del primo tempo nella sfida di domenica contro la Sampdoria, si è presentato al JMedical assieme a Danilo per gli esami strumentali. Che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio non di grave entità che di solito comporta uno stop di due settimane, lasso di tempo che teoricamente mette fuori dai giochi la Joya, visto che la partita dello Stadium, in cui la Juve deve ribaltare lo 0-1 dell’andata, è fra dieci giorni. Ma trattandosi di una gara così importante una speranza di recuperarlo c’è: l’argentino non sente quasi più dolore e logicamente vuole esserci a tutti i costi, lui che in questa Champions ha segnato tre gol".