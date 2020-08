Maurizio Sarri è il grande bocciato dopo Juve-Lione. La vittoria dei bianconeri, infatti, non è bastata per superare il turno ed andare ai quarti di finale di Champions. Con ogni probabilità sarà lui a pagare il conto per tutti anche se ieri sera sono stati tanti i calciatori che hanno deluso. Uno su tutti? Gonzalo Higuain. Se Sarri prende 5 su tutti i quotidiani, l'attaccante argentino si becca un 4.5 sul Corriere della Sera e Il Corriere dello Sport. Tanti altri bocciati, da Cuadrado e Bernardeschi. Insomma, Sarri non è l'unico colpevole di una serata da dimenticare.



