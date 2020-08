Domani è il grande giorno in casa Juventus. Mancano poche ore al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, sfida delicatissima in cui la squadra di Sarri sarà chiamata a rimontare lo svantaggio iniziale di 1-0. Non solo il destino del cammino europeo, perché Fabio Paratici ha le antenne sempre ben sintonizzate sul mercato, e in casa Lione ci sono diversi oggetti di desiderio. Oltre al talento Aouar - per il quale la Juve è fiduciosa di abbassare la richiesta di 70 milioni di euro – c’è anche il giovanissimo Ryan Cherki, classe 2003 su cui c’è il forte pressing del Real Madrid di Zidane.