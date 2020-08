Tutto in una notte. La Juventus si gioca l’accesso alla Final Eight di Lisbona contro il Lione, partendo dallo svantaggio di 1-0. Dirige la gara Felix Zwayer, gli assistenti sono Thorsten Schiffner e Marco Achmueller, il quarto uomo invece è Anastasios Sidiropoulos. Al Var presente Christian Dingert, mantre all’Avar Tobias Stieler. Di seguito tutto gli episodi da moviola dell’ottavo di ritorno di Champions tra Juve e Lione.



JUVE-LIONE, LA PARTITA LIVE DALLE 21.

46' - Al via il secondo tempo



44' - Giallo anche per Bentancur per un fallo a centrocampo



41’ – Calcio di rigore per la Juve! Su un calcio di punizione battuto da Pjanic, Depay tocca la palla con il braccio, attaccato al corpo ma che direziona verso il pallone per deviarlo. Giallo per il francese



37’ – Giallo sacrosanto per Dubois. Ronaldo smarca Bentancur con un colpo di tacco, l’uruguaiano salta il difensore che lo stende al limite dell’area.



31' Ammonito Cuadrado, che ferma Aouar lanciato in contropiede.



18' - Aouar allontana il pallone a gioco fermo, giallo per lui



11' – Calcio di rigore per il Lione! Bentancur entra in scivolata e arpiona il pallone ad Auoar. Non c'è nessun contatto, ma l'arbitro fischia ugualmente, forse per una presunta spinta di Bernardeschi che incrocia la corsa del francese. Il check del Var conferma la decisione, che lascia allibiti. Inspiegabile la scelta dell'arbitro, che scatena le proteste della panchina della Juve



1' - Partiti!