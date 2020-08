Venerdì 7 agosto il momento della verità. La Juventus si gioca l’accesso alla Final Eight di Lisbona allo Stadium contro il Lione, partendo dallo svantaggio di 1-0 maturato nell’ottavo d’andata. Come riporta Sportmediaset, Sarri deve scogliere ancora qualche dubbio di formazione. In difesa ci potrebbe essere Danilo, con il conseguente avanzamento di Cuadrado come esterno offensivo nel tridente al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo. Panchina dunque per Federico Bernardeschi. A centrocampo il ballottaggio riguarda l’accoppiata Rabiot-Matuidi, con il primo favorito a completare la mediana a tre con Pjanic e Bentancur. Per Dybala si spera il recupero in extremis, almeno per la panchina.