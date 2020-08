La Juventus ha l’obbligo di superare la sfida Lione per accedere alla Final Eight a Lisbona e proseguire l’avventura in Champions League. Domani l’appuntamento con il destino, intanto i bookmakers si sono pronunciati: la vittoria dei bianconeri è data a 1.44, il successo della squadra di Rudi Garcia è dato a 7.50, mentre il pareggio è a 4.50. Quote vicine invece per quanto riguarda il passaggio del turno: 1.80 per la Juve, 2.00 per il Lione. Molto della partita passerà dai piedi di Cristiano Ronaldo: il suo gol è dato a 1.70, la doppietta a 4.40.