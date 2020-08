Su Repubblica.it si legge un'analisi sullo scudetto della Juve ma soprattutto sul futuro prossimo, la sfida col Lione: ​"La squadra ha staccato la spina quando il vantaggio sulle inseguitrici ha reso lo scudetto una pura formalità, il finale di campionato non lascia però buone sensazioni in vista dell'ottavo di ritorno di Champions contro il Lione di venerdì prossimo. Dybala prova il recupero". E i tentativi di Dybala per tornare in campo sono una delle poche buone notizie di questo periodo: "​Sarri ribadisce che non è una questione né fisica né atletica, ma mentale, anche se molto dipenderà da Dybala, che da oggi tornerà ad allenarsi tentando il recupero. Il Lione che il tecnico ha visto venerdì sera nella finale di Coppa di Lega con il Psg, persa ai rigori, e che rivedrà oggi vivisezionandone ogni dettaglio ("Posso metterci anche quattro ore") ha fatto una certa impressione".