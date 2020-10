1









La Juventus non ha mollato Houssem Aouar, soprattutto dopo che l'Arsenal non ha chiuso l'affare con il Lione. Il centrocampista classe '98 è rimasto alla corte di Rudi Garcia, ma l'addio potrebbe essere solo rimandato di una stagione. Secondo quanto riporta Ok Diario in pole per il giocatore ci sarebbe il Real Madrid, ma il prestito di Mattia De Sciglio al Lione potrebbe aprire la strada per iniziare una trattativa futura con il presidente francese Aulas. Paratici non l'ha mollato, Aouar è ancora nel mirino della Juve.