di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Rudi Garcia parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus: "La delusione è stata grande, abbiamo sfiorato la coppa di Lega, ora è tutto nelle nostre mani, possiamo giocarci la qualificazione ai quarti".



BRUNO GUIMARAES - "Non è con noi da tanto, non ha giocato molto ma mi piace molto, riesce a orientare bene il gioco, difende bene ed è utile al centrocampo. E' un giocatore collettivo e molto prezioso quando bisogna attaccare".



FORMA - "Ci sono pro e contro. Giocando una partita ogni 3 giorni può rimetterti in pista ma la Juve può essere anche più stanca, comunque ha vinto il campionato in 36 giornate, non bisogna pensare se la squadra sia stanca o meno, lo svantaggio è per noi, ci manca il ritmo, siamo in vantaggio nel risultato, la Coppa di LEga ha mostrato che la nostra forma è buona, credo sarà una spinta per domani. Protocollo? Sarà quello standard, oggi la conferenza stampa è un po' surreale, mi sembra di essere in un gioco, vi vedo zoommati, sembra un teatro senza pubblico, capisco che la situazione lo richiede. E' una prima per noi".



RIVINCITA - "E' un altro momento, è un'altra squadra e un'altra competizione. Non c'è niente del passato che può essere nella mia mente per questa partita. La cosa particolare di domani è che giocheremo senza pubblico, peccato anche in trasferta è sempre meglio la tifoseria. Il calcio è fatto per giocare davanti ai tifosi, speriamo che presto potranno tornare allo stadio". STAGIONE - "Siamo arrivati in finale di Coppa di Lega, arriviamo da un'andata che abbiamo vinto 1-0, certo il campionato è durato solo 28 giornate, tutti i grandi campionati sono terminati. Non è la notizia del giorno ma eravamo quinti alla penultima giornata giocata, settimi all'ultimi, la situazione è questa ma noi vogliamo concentrarci sulla felicità dei giocatori di essere arrivati a questo punto".



GOL JUVE - "E' vero che di solito quando vinci 1-0 all'andata la percentuale è più ampia ma visto l'avversario direi che si, le possibilità sono 50 e 50. Poi vediamo perché come ho detto ho visto, letto, mi hanno detto tutte le critiche che arrivano su questa squadra ma una squadra che vince il campionato dopo 36 giornate resta una grande squadra, nono scudetto di fila per loro, solo dire questo vale il livello della Juve. Possiamo dire che rispetto al passato prendono più gol, l'ha detto lei, noi non arriviamo solo per difendere, vogliamo fare un gol perché penso sarà più facile qualificarci se facciamo un gol".



DYBALA - "Hai menzionato Ronaldo e Dybala, due stelle, la Juve ne ha tante. Fanno tutti la differenza, siamo umili ma anche molto ambiziosi, vogliamo qualificarci".