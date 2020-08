Memphis Depay parla alla viglia del match contro la Juventus in Champions League: "Ho avuto un lungo infortunio però sono tornato e ho giocato qualche amichevole, oltre alla finale di Coppa contro il PSG. Penso di essere in buone condizioni, ci siamo allenati molto, è una partita speciale, sarà diversa rispetto alle altre. Non ci sono tifosi ma dobbiamo accontentarci, non ci sono alternative, non importa sia la Champions o meno ma al momento mi sento in forma".



SFIDA PERSONALE - "E' una grandissima sensazione rientrare in squadra dopo un paio di mesi in cui sono rimasto fermo, penso che abbiamo fatto bene, il PSG ha un'ottima squadra e l'abbiamo fatto, eravamo alla loro altezza. Domani però è un'altra partita, cercherò di fare del mio meglio, abbiamo il merito di aver fatto bene, domani dovremmo fare del nostro meglio, non solo la difesa. Abbiamo un grande spirito di squadra, dobbiamo sfruttarlo durante la partita di domani".



MODULO - "Forse preferisco stare a centrocampo per poter toccare la palla e cercare di recuperare la palla, abbiamo lavorato in questa direzione, cerco di fare del mio meglio per creare opportunità, possiamo essere particolarmente pericolosi con la palla".



INFORTUNIO - "E' solo un match di 90 minuti, abbiamo giocato qualche partita e siamo in condizione, ho visto la prima partita, so la qualità della Juve, i suoi giocatori, ho visto un grande Lione". DE LIGT - "Durante il lockdown abbiamo parlato,abbiamo detto che ci saremmo visti presto, questo è stato il suo primo anno alla Juve, ha fatto un buon lavoro, è stato super, è diventato anche campione, sono fiero di lui, domani non saremmo amici, ma fa parte del gioco, a volte parliamo, sono felice di vederlo domani".



LEADER - "Penso che a questa età sono maturato, ho pù esperienza, cerco di aiutare la mia squadra, di essere un singolo che ha ruolo positivo, cerco di giocare al meglio e mi pare di averlo fatto bene, mi trovo bene coi miei compagni di squadra, possono imparare da me, è giusto e naturale, cerco di comportarmi al meglio".



