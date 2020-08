3







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lione: "Queste partite, tutte noi, ognuno con una piccola parola, un piccolo gesto, possiamo fare la differenza. Come singoli aiutando la squadra, sarà fondamentale l'energie e l'adrenalina che ci sarà nello spogliatoio, sono convinto che ci sarà grande entusiasmo e grande voglia".



COME STA LA JUVE - "Dobbiamo guardare a noi, senza ascoltare quello che viene detto fuori, noi stiamo bene, abbiamo ottenuto l'obiettivo principale, vincere lo scudetto. C'è grande voglia di giocare questa partita domani sera, la nostra attenzione è solo su quello che dice il mister e la voglia di ribaltare il risultato".



GOL SUBITI - Ne abbiamo parlato. Come abbiamo dimostrato nelle partite contro Inter e Lazio al ritorno, possiamo fare bene, facendo un grande lavoro di squadra. Questi sono dettagli che fanno la differenza, a partire dalla pressione degli attaccant. E' un lavoro di squadra da fare per tutti i minuti e tutti i secondi".



APPROCCIO - "Penso che in queste partite, la tensione e la gisuta adrenalina arrivi da sola, ci giochiamo una parte importante della stagione, partiamo in svantaggio ma da parte nostra c'è volontà di fare una grande prestazione, il risultato sarà conseguenza di quello. Giocare senza i nostri tifosi che sono sempre l'uomo in più toglie qualcosa, dovremmo essere ancora più bravi a livello di concentrazione e adrenalina, dobbiamo tirare fuori qualcosa in più per rimontare e andare a Lisbona".



QUALIFICAZIONE - La Juve vista dopo il lockdown ha fatto buone prestazioni alternando momenti in cui la concentrazione si è abbassata e abbiamo subito, giocando così tanto, energie e forze vengono a mancare. In questa settimana ci siamo riposati e allenati, abbiamo preparato la partita e non lo facevamo da tanto, sono convinto che daremo tutti il 110%".