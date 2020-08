Dalla gara d'andata a quella di ritorno in programma venerdì prossimo tra Juve e Lione cambieranno tante cose. Tantissime. Una di queste è il ritorno di Memphis Depay, giocatore fondamentale per la squadra di Rudi Garcia e assente all'andata a causa di un brutto infortunio. L'attaccante olandese è tornato a disposizione dell'allenatore un paio di mesi fa, e nel 3-5-2 dell'ex romanista rappresenta la spalla ideale per Dembélé, che ha chiuso la classifica cannonieri della Ligue 1 al terzo posto.