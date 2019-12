Lione e Juve hanno scritto pagine importanti della storia recente del calcio europeo. Le due squadre si sono sfidate spesso sia in Europa League che in Champions League.e alle parate spettacolari di Gigi Buffon che salvò un rigore su Lacazette ma soprattutto deviò in angolo una conclusione pazzesca su Fekir. Anche l'Uefa oggi l'ha ricordata celebrando il nostro Gigi.