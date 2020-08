22









Sarà Felix Zwayer, tedesco, l’arbitro di Juve-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma venerdì alle ore 21 all’Allianz Stadium. Al Var invece agirà il tedesco Christian Dingert.



IL PRECEDENTE - Tedesco, internazionale dal 2012, arbitro dal giallo facile, la Juve ha incontrato Zwayer in un unico precedente in Europa, in Champions, lo scorso anno: l’andata degli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano. In quell’occasione finì 2-0 per i Colchoneros, poi la Juve ribaltò la sfida al ritorno grazie a un super Ronaldo.



Questa la designazione completa per Juventus-Lione:



Arbitro: Felix Zwayer (GER)



Assistenti: Thorsten Schiffner (GER)

Marco Achmüller (GER)



Quarto uomo: Tasos Sidiropoulos (GRE)



Var: Christian Dingert (GER)



Assistente Var: Tobias Stieler (GER).