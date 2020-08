1









L'arbitro Zwayer è stato senza dubbio il peggiore in campo nella sfida tra Lione e Juventus. Ha assegnato due calci di rigore inesistenti, il primo in favore dei francesi, il secondo per la Juventus ma ormai servivano tre reti ad i bianconeri per ribaltarla. I voti sui quotidiani di questa mattina sono impietosi: tutti 4 per il fischietto tedesco: tutti e tre i giornali italiani dallo a Zweyer lo stesso voto e non potrebbe essere altrimenti dopo decisioni importantissime totalmente cannate. "L'equilibrio non è dare un rigore sbagliato per parte. Cartellini sbagliati e decisione nervose. Scontenta tutti e un motivo ci sarà". Alla fine la più scontenta resta la Juve.