Che succede se la Juve vince 1-0 contro il Lione al 90'? Il risultato sarebbe lo stesso dell'andata, quindi ci sarebbero supplementari oppure direttamente calci di rigore come accaduto in Coppa Italia? In questo senso la Uefa aveva preso una decisione netta col Comitato Esecutivo andato in scena a giugno: "Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali andranno ai supplementari e ai rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni". Se la Juve vince 1-0 al 90', dunque, si vai ai supplementari e se il risultato non muta nei due mini tempi da 15', via ai calci di rigore.