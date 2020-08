Messaggio diVenerdì sera i bianconeri sfidano i francesi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed hanno bisogno di una vittoria con due gol di scarto per strappare il pass per le Final Eight di Lisbona. "Grossa settimana davanti a noi", ha scritto il centrocampista gallese della Juventus che potrebbe partire dal primo minuto in mezzo al campo. Oggi la Juve torna ad allenarsi alla Continassa e Sarri inizierà a studiare l'11 titolare per la partita più importante della stagione.