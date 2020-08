Il sito ufficiale della Juventus anticipa i temi della sfida di questa sera contro il Lione concentrandosi anche sui numeri dei francesi nelle partite giocate ad eliminazione diretta fuori casa. E sono numeri che fanno ben sperare la Juve di Sarri a caccia di un passo per i quarti di finale di Champions League: "Nella fase a eliminazione diretta - si legge -, il Lione non ha trovato il successo in alcuna delle ultime 10 trasferte (2 pareggi, 8 sconfitte), non riuscendo a segnare in sei di queste partite. L’ultima vittoria esterna nella fase a eliminazione diretta risale al febbraio 2006 contro il PSV".