Maurizio Sarri sa che non può sbagliare nulla nella partita più importante dell'intera stagione della Juve. L'allenatore bianconero si gioca il suo futuro e vuole il massimo da tutti i giocatori. Ancora tre dubbi per la gara di domani contro il Lione: secondo quanto riportato da Repubblica, per il ruolo di esterno destro del tridente c'è un ballottaggio tra Bernardeschi e Cuadrado, che se dovesse essere scelto in difesa ci sarà spazio per Danilo; l'altro dubbio è a centrocampo tra Pjanic e Ramsey: in caso di semaforo verde per il gallese, Bentancur andrebbe in regia; il terzo nodo da sciogliere è il più importante, ed è quello che riguarda Paulo Dybala: dalla Continassa filtra ottimismo almeno per la panchina, il favorito dal primo minuto è Gonzalo Higuain.