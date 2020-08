3









La notte prima del grande esame. C’è chi dorme, chi sonnecchia e chi la passa in bianco. Molto dipende dal proprio carattere e dall'approccio ai grandi eventi, perché domani la Juventus dovrà superare il Lione per accedere alla Final Eight di Lisbona, per continuare a sognare la Champions League. Chissà in quali delle tre categorie si potrebbe collocare Sarri, ma il peso specifico di questa partita nei suoi confronti è elevato. "Ci ho pensato? No, credo che con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza. Non fanno valutazioni su una partita o un episodio, le avranno già fatte, la loro valutazione sarà fatta a prescindere da domani. Con la domanda gli stai dicendo che sono solo tifosi che vanno solo sull'onda emotiva". Così il tecnico toscano si è alleggerito da solo le spalle, creandosi un alibi nel caso tutto vada storto, ma sono proprio gli ultimi soggetti chiamati in causa, i tifosi, a condannarlo. Infatti, una schiera della tifoseria juventina si è schierata contro Sarri sui social, tifando per un suo eventuale esonero. Alla vigilia di Juve-Lione.



