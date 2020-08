Sono 24 i gicoatori convocati dall'allenatore del Lione Rudi Garcia per la partita di domani contro la Juventus, fondamentale per il futuro di Sarri e l'intera stagione bianconera. Si riparte dallo 1-0 per i francesi, che a differenza della gara d'andata ritrovato Memphis Depay: l'attaccante olandese dovrebbe giocare in coppia con Dembelé.



Ecco la lista completa dei convocati del Lione:

PORTIERI: Lopes, Tatarusanu

DIFENSORI: Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen

CENTROCAMPISTI: Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes

ATTACCANTI: Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide.