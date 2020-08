Un Agosto sportivo come non si era mai visto, milioni di appassionati si ritroveranno davanti alla tv per guardare le fasi finali della competizione calcistica di club più prestigiosa al mondo: la Champions League. Sono tre le Italiane ancora in corsa nella maggiore competizione Europea, Juventus e Napoli che dovranno recuperare il ritorno degli ottavi e l’Atalanta che dopo aver superato il Valencia si ritrova già tra le final eight. Nonostante la sconfitta all’andata per 1-0 la Juventus risulta favorita secondo le analisi del bwin data center (www.bwin.it) i tifosi con 91% delle preferenze credono nella vittoria dei bianconeri, e l’84% si aspettano il passaggio del turno. 2 a 0 è il risultato più atteso per il 32% degli appassionati mentre per il primo marcatore, Ronaldo, recordman di goal in Champions League, è dato quasi per certo con il 90% delle preferenze.