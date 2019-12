Brutte notizie per Rudi Garcia che pochi giorni prima del sorteggio di Champions che ha accoppiato il suo Lione alla Juventus negli ottavi di Champions League ha perso le stelle Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Due infortuni sfortunatissimi arrivati nel corso della stessa partita, quelli contro il Rennes. Entrambi i calciatori sono già certi di saltare tutte e due le partite contro la Juve. Per loro almeno sei mesi di stop.