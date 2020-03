L'allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a due giorni della partita di Ligue 1 con il Reims in programma venerdì sera. Il francese, però, ha commentato la situazione in vista della sfida di Champions con la Juventus: "Per capire cosa fare con la gara di Torino aspetteremo le decisioni dello stato e delle autorità, delle quali dobbiamo fidarci. E' una situazione nella quale le cose possono cambiare da un giorno all'altro e in questo periodo penso molto all'Italia", dove Garcia ha allenato la Roma dal 2013 al 2016