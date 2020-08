Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha analizzato in conferenza stampa la stagione della Juventus, toccandone il punto debole: "E' vero che di solito quando vinci 1-0 all'andata la percentuale è più ampia ma visto l'avversario direi che si, le possibilità sono 50 e 50. Poi vediamo perché come ho detto ho visto, letto, mi hanno detto tutte le critiche che arrivano su questa squadra ma una squadra che vince il campionato dopo 36 giornate resta una grande squadra, nono scudetto di fila per loro, solo dire questo vale il livello della Juve. Possiamo dire che rispetto al passato prendono più gol, l'ha detto lei, noi non arriviamo solo per difendere, vogliamo fare un gol perché penso sarà più facile qualificarci se facciamo un gol".