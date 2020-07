7 agosto, appuntamento con il destino. La Juventus si giocherà la Final Eight di Lisbona contro il Lione, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico dei francesi Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain: "Abbiamo due partite importanti da giocare. Siamo motivati. Abbiamo cambiato la preparazione, vogliamo creare problemi al PSG. Cercheremo di fare di tutto per poter vincere il trofeo. Sarà importante anche la preparazione in vista del caldo, sarà molto importante prendere in considerazione questo fattore".