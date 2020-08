Sarri contro Garcia in Juve-Lione, come si legge su Juventus.com: "La vittoria per 1-0 del Lione nella gara di andata è stata solo la sesta vittoria di Rudi Garcia in 29 partite di Champions League (9N, 14P) - tra i 54 allenatori con almeno 30 gare nella competizione, solo due hanno vinto sei o meno sfide dopo le prime 30 panchine: Walter Smith (cinque) e Dusan Bajevic (sei).



SARRI 22 SU 23 - L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha subito nella gara di andata contro il Lione la sua prima sconfitta in ambito europeo in 23 partite, terminando una striscia di imbattibilità di 22 partite. Sarri non perde in casa nelle competizioni europee da febbraio 2018, alla guida del Napoli contro il Lipsia in Europa League (3-1) ed è imbattuto in casa da 10 sfide (9V, 1N).