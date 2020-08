Un occhio al campo e uno al mercato: nella sfida di Champions contro il Lione, domani la Juventus seguirà con attenzione Houssam Aouar, centrocampista classe '98 nel mirino dei bianconeri per il futuro. Il presidente francese Aulas ha aperto alla cessione del giocatore ma non vuole lasciarlo partire per meno di 60/70 milioni di euro. Cifra considerata decisamente alta dalla Juventus, che punta ad abbassare la richiesta con qualche contropartita. Al Lione per esempio, piace molto Matuidi che potrebbe così tornare in Francia