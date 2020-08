I tifosi della Juve restano col fiato sospeso per Paulo Dybala.Da giorni si sottopone a terapie e anche ieri si è allenato a parte nella rifinitura (VIDEO) . Questa mattina il test decisivo per capire seIn mattinata ci sarà un confronto tra il calciatore, Maurizio Sarri e lo staff medico per prendere la decisione finale. In tarda mattinata l'elenco dei convocati. Lì si saprà se Dybala sarà a disposizione questa sera oppure no.