Quella che il Lione si prepara ad affrontare sarà una situazione strana, paradossale. In Francia il campionato è stato sospeso, ma la squadra del presidente Jean-Michel Aulas – che aveva aspramente contestato la scelta – è ancora in corsa in due competizioni: finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Da lunedì l’OL riprenderà gli allenamenti di squadra, che continuerà per circa sette settimane ‘a vuoto’, senza incontri ufficiali. Nel frattempo, dall’infermeria può arrivare una notizia confortante. Come sottolinea Tuttosport, l’arma in più contro Juve e Psg a disposizione di Rudi Garcia sarà Memphis Depay, capitano e trascinatore della squadra, che si era rotto il crociato del ginocchio destro.