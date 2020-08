Juventus-Lione, una partita straordinariamente importante per il mese attuale. Ma la pandemia ha stravolto tutti e tutto, rimescolano le date del calcio e spostando la Champions League ed agosto. Domani i bianconeri dovranno rimontare lo svantaggio iniziale di 1-0 per passare ai quarti di finale. Cosa succedesse in caso di parità nei tempi regolamentari? La domanda sorge spontanea, dato che in Coppa Italia le squadre sono andate direttamente ai rigori. Ma cosa prevede la Uefa? Premessa, il pareggio sussisterà solo se la Juve vincesse per 1-0. Tutte gli altri risultati premiano una sola squadra, in virtù della regola dei gol fuori casa. Il regolamento Uefa è chiaro: in caso di parità assoluta tra andata e ritorno, le squadre andranno prima ai supplementari, poi ai rigori nel caso la parità dovesse prolungarsi.