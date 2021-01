Da più di un anno la Juventus sta studiando da vicino Houssem Aouar, centrocampista classe '98 del Lione che i bianconeri hanno anche affrontato la scorsa stagione negli ottavi di Champions, quando la squadra di Rudi Garcia ha fatto fuori Sarri. Quel giorno il gioiellino era l'osservato speciale, la Juve non l'ha mai mollato e nel frattempo ha intensificato i rapporti con il presidente francese Aulas dopo la cessione di De Sciglio. I bianconeri valutano se affondare il colpo per Aouar, per il quale però c'è la concorrenza del Psg e soprattutto dell'Arsenal, che l'ha trattato l'estate scorsa.