Corsa contro il tempo per Paulo Dybala che contro il Lione vuole esserci a tutti i costi. In settimana è tornato ad allenarsi in campo (non con la squadra) e come scrive Il Corriere dello Sport cresce l'ottimismo per avere l'argentino a disposizione almeno dalla panchina. La Joya sta continuando le terapie specifiche e potrebbe partire dalla panchina per subentrare a gara in corso.



PROSPETTIVE - Non sarà comunque facile perché l'infortunio che ha subito necessità di diversi giorni di stop, ma la chiamata è troppo importante. La sfida col Lione vale quasi un'intera stagione. Tra oggi e domani ci sarà un nuovo punto della situazione con lo staff medico e se le condizioni lo permetteranno Dybala tornerà in gruppo iniziando guadualmente ad allenarsi con i compagni. La corsa contro il tempo continua.