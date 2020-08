Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua, negli studi di Sky Sport, sul rigore fischiato dall’arbitro Zwayer contro la Juventus nella sfida contro il Lione: “Lui sfiora il polpaccio di Bernardeschi, che non va a sgambettare Aouar. Lui lo sfiora, poi il centrocampista francese va ad auto-sgambettarsi, perché è lui a colpirsi il polpaccio e poi cade. Secondo me l’arbitro fischia un fallo inesistente di Bentancur. È una cosa che non esiste”.