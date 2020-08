La Juventus presenta, attraverso il proprio sito ufficiale, l’importantissima sfida di Champions contro il Lione di venerdì 7 agosto: “A distanza di 5 mesi e mezzo dalla gara d'andata, venerdì sera all’Allianz Stadium Juventus e Lione tornano ad affrontarsi nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. All’andata, alla Groupama Arena, la squadra transalpina si impose 1-0 grazie alla rete di Tousart al 27’ del primo tempo.



GLI ULTIMI RISULTATI – “La formazione allenata da Rudi Garcia ha disputato la prima partita ufficiale dopo la lunga sosta lo scorso 31 luglio, superata 6-5 ai calci di rigore dal PSG nella finale della Coupe de la Ligue allo Stade de France dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Per prepararsi a questa gara, i francesi avevano disputato nelle settimane antecedenti 5 amichevoli, tutte nel mese di luglio, vincendone quattro e perdendone una: successi contro Nizza (1-0), Celtic Glasgow (2-1), Gent (3-2), Anversa (3-2) e ko con i Rangers Glasgow (2-0). L’ultimo match giocato in Ligue 1 risale invece all’8 marzo: il massimo campionato non è mai più ripartito, con il titolo assegnato al PSG.



COME GIOCA IL LIONE – “Nella recente finale della Coupe de la Ligue, il Lione si è schierato inizialmente con il 3-5-2. Davanti a Lopes (grande protagonista contro il PSG con numerose parate), difesa a 3 composta da Marçal, Marcelo e Denayer. A centrocampo sono partiti Dubois largo a destra e Cornet a sinistra, con interni Caqueret e Aouar e regista Guimaraes. Coppia d’attacco formata da Dembélé e Depay, che in questa stagione sono anche i due migliori marcatori del club rispettivamente con 22 e 14 reti tra campionato e coppe. Contro la Juventus non ci sarà l’autore del gol vittoria del match dell’andata, Lucas Tousart, che si è già aggregato alla sua nuova squadra, l’Herta Berlino.