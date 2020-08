Paulo Dybala potrebbe partire dal primo minuto contro il Lione. Secondo quanto riporta Sky Sport,La Joya infatti ha avuto un recupero lampo, ieri si è allenato sul campo anche se non in gruppo ( GUARDA QUI ) e la sicurezza è che almeno dalla panchina ci sarà. Ma non sono da escludere sorprese come vederlo in campo già dal primo minuto. Ieri infatti il tecnico bianconero ha detto che ​"Bruciarsi un cambio con un giocatore che non sta bene non sarebbe giusto". Parole che fanno pensare anche ad un possibile impiego dal primo minuto. Tra poco, intanto, usciranno i convocati.