Come all’andata, Fabio Paratici sarà lì, sugli spalti, ad osservare il talento di Houssem Aouar, centrocampista del Lione. All’andata sgusciò sulla fascia per servire al centro l’assist per il gol di Tousart. Prestazione di livello che convinse la dirigenza della Juventus, che però non si è mai spinta oltre il puro gradimento per la mezzala francese. Il classe 98’ gode di grande mercato, un club su tutti il Manchester City, dove i tifosi stravedono per lui.