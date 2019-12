L'ultima idea della Juventus si chiama Olivier Giroud. E' nata nei giorni scorsi e vede i bianconeri sfidare per l'ennesima volta l'Inter sul mercato. L'attaccante del Chelsea, infatti, è solo l'ultimo dei giocatori nel mirino di entrambi i club. Ma non ci sono solo Juve e Inter sul francese, perché al giocatore si è interessato anche il Lione di Rudi Garcia, prossimo avversario dei bianconeri in Champions.