Juventus e Real Madrid tornano a fronteggiarsi sul mercato, ma non c'è solo Paul Pogba sullo sfondo. Infatti, per quanto il francese sia l'oggetto della contesa più intrigante nella prossima finestra di trattative, i due club guardano anche al futuro. Così, come riporta Fichajes.com, anche il gioiello del Lione ​Ryan Cherki potrebbe finire al centro di una nuova sfida di mercato. Il sedicenne, d'altronde, è tra i più importanti talenti del calcio francese ed è inevitabile che Juve e Real si trovino nuovamente una contro l'altra per accaparrarselo.