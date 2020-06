1









Secondo uno studio di Calcio e Finanza la Juventus avrebbe portato in cassa ben 5,4 milioni dalla vendita dei biglietti per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione. Come scrive Il Corriere di Torino la Juve ha conquistato l’88% dei punti in palio tra le mura amiche (139 vittorie su 165 partite di campionato) e "non perde contro una squadra italiana da più di due anni (0-1 contro il Napoli di Sarri, il 22 aprile 2018), resterà dunque il solito fortino inviolabile anche se deserto?". In attesa del responso sul campo, di certo, i bianconeri ci rimetteranno diversi incassi.