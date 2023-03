direttore generale di Ragio Gedi e noto tifoso della Juve ha rilasciato un'intervista a: "Lo shock è stato forte alla fine dello scorso anno, quando è esploso il caso plusvalenze. Ma l’essere umano è fatto per ripartire e il tifoso ha la stessa dinamica mentale. Piano piano ci si adegua alle nuove realtà. Anche se... il problema è che non sappiamo quale sarà la nuova realtà. Sia la sentenza precedente che quelle che arriveranno sono tutte da definire e da verificare.che abbiamo imbrogliato... A me piacerebbe che ciò che è successo fosse anche un punto di partenza per ricostruirci un rapporto con il resto del mondo del calcio".Sì, vero, in un certo senso siamo colleghi!"Sì, beh, molto spesso. Di Juventus e di Ferari. Quando ti trovi in una situazione un po’ più informale tocchi gli argomenti comuni. La curiosità è sempre tanta.influenzata dalla storia e dall’affetto di questi due miti dello sport. In lui, oltre alla passione, ho colto molto senso del dovere.Questo approccio si sposa anche con il rispetto e con l’affetto che lui ha nei confronti della sua città: sente molto di dover mantenere le aspettative dei tifosi bianconeri e dei cittadini di Torino. Ricordo una cosa che mi aveva colpito e fatto ridere... Lo scorso anno, quando abbiamo avuto un momento un po’ di crisi dopo i tanti Scudetti, mi è scappato di dire “vabbè dai, ne abbiamo vinti nove di fila, può anche bastare”. La replica: “È molto Juventino questa determinazione nel non lasciare niente agli altri".