La Curva Sud ha sfilato in corteo con un grande striscione che recitava "La Juve siamo noi", creando una sorta di muro umano che ha riempito l'aria con decibel di tifo durante il percorso verso lo Stadium. La Juventus ha fatto un gesto speciale, regalando una maglia bianca o nera con la scritta "Stronger, together" a tutti i possessori di biglietto. Questa accoglienza era chiaramente pensata per mettere pressione sulla squadra avversaria, la Lazio, e ha portato a una vittoria travolgente della Juventus.