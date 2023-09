Mancano circa 24 ore al fischio di inizio del match tra Sassuolo e, con i bianconeri che faranno visita alla squadra di Dionisi al Mapei Stadium. Ancora diversi dubbi di formazione per Max Allegri, che tra la lista dei convocati dovrà fare a meno di Paul Pogba, momentaneamente sospeso dal Tribunale Nazionale Antidpoing per via della sua riscontrata positività. Ma il francese non sarà l'unico indisponibile di Allegri, dato che nei giorni precedenti- L'ex terzino del Porto, infatti, ne avrà per circa 45 giorni, con il bollettino medico che ha dato un esito peggiore di quello che si auspicava, il quale ha evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Ecco perchè, l'allenatore livornese sta pensando a come correre ai ripari e al momento, la soluzione più probabile sembra essere quella di inserire Gatti a centro-destra, con Danilo spostato a sinistra. Ma questa potrebbe non essere l'unica alternativa, dato che nelle ultime settimane stanno salendo sempre di più le candidature di Dean, che sta facendo la spola tra la Next Gen e la prima squadra. Questaper avere ulteriore minutaggio e farsi trovare pronto in ottica futura.- E' della stessa linea di pensiero anche Max Allegri, che nella conferenza stampa terminata pochi istanti fa si è soffermato sul tema legato al difensore olandese in questo modo: ', soprattutto ora che Alex Sandro ne avrà per un lungo periodo'. Messaggio chiarissimo, ora