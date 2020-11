Dal sito Juventus.com:

"“Gooolll!!!”. Ha segnato la Juve e l'urlo di gioia accompagna gli abbracci dei giocatori. Fino a ieri questo era il coronamento della fatica, dei sacrifici, del lavoro di ogni giorno. Ora, ogni gol della Juve sarà molto, molto di più. Non solo il fine ultimo dell'azione, ma anche il modo, attraverso il quale club assume un nuovo impegno a favore dell'ambiente, per rendere il mondo un posto migliore. Un' affermazione ambiziosa per un progetto altrettanto ambizioso e prezioso, cui Juventus e One Tree Planted danno il calcio d'inizio: un gol segnato dai bianconeri rappresenterà infatti ben 200 nuovi alberi piantati da parte della società, generando un impatto positivo per il nostro pianeta.



Ad oggi sono già stati piantati centinaia di nuovi alberi, ma ogni contributo è importante ed essenziale e ogni mese condivideremo i risultati ottenuti. Risultati che ci auguriamo possano essere incisivi e significativi, perché oltre a significare un corposo numero di gol segnati, rappresenterebbero un importante aiuto per il pianeta.



Questo intento infine conferma il contributo di Juventus nella lotta al cambiamento climatico intrapreso questa stagione con l’adesione agli accordi “Sports for Climate Action Framework” e “Climate Neutral Now” delle Nazioni Unite e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità intrapreso dalla società per concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile".