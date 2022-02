6









Una squadra giovane e un’ossatura tricolore. Questo l’obiettivo della rivoluzione in casa Juventus che, nelle prossime finestre di mercato, punta a ristrutturare la rosa a disposizione di Allegri. Per questo, la squadra scout capitanata da Federico Cherubini segue attentamente i diversi giovani mandati in prestito e, nella mole di appunti presi, compare prepotentemente il nome di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 sta disputando una stagione di altissimo livello tra le fila della Cremonese in Serie B – dove ha ritrovato il suo ex allenatore in bianconero, Fabio Pecchia -, e, ad oggi, lo score dice: 17 presenze, 3 gol e 5 assist. Oltre i numeri, di grande valore l’apporto ai meccanismi della squadra lombarda, che è in lotta per un posto playoff. Non deve stupire, quindi, la convocazione di Mancini nel recente stage della Nazionale azzurra.



OPERAZIONE RINNOVO – Insomma, Nicolò Fagioli sta proseguendo, a pieni voti, quel percorso di crescita step by step che fu indicato da Allegri in conferenza stampa; senza dimenticare che lo stesso tecnico toscano è da sempre grande ammiratore delle qualità del giocatore. Secondo quanto riporta calciomercato.com, dirigenza della Juventus ed entourage di Fagioli hanno iniziato le trattative per il rinnovo di contratto – in scadenza nel 2023 -, con l’idea di allungare la data di un paio di stagion9. Inoltre, non è da escludere l’ipotesi che il giovane talento bianconero possa far parte della rosa a disposizione di Allegri già dal prossimo anno.