La prima mossa sarà il ritorno alla base di Andrea, che verrà valutato in ritiro. Ma non è finita qui. Stando a Tuttosport, laintende mettere in atto una vera e propria rivoluzione giovane per svecchiare le corsie, che prevede anche l'assalto al classe 2000 Emildello Spezia, già seguito nei mesi scorsi. Per la fascia sinistra, invece, gli occhi restano puntati su, protagonista di un'ottima stagione con la maglia del Monza. L'unica deroga alla "linea giovane" potrebbe essere rappresentata da Alejandro, fattibile a parametro zero.