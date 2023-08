La notizia non è ancora ufficiale ma dallo store ufficiale della Juventus si evincono alcuni nuovi numeri di maglia per alcuni bianconeri. Si tratta di Nicolò, SamuelJunior e. Andando infatti ad acquistare la maglia con la loro personalizzazione l'azzurro non è più accostato al numero 44 ma al, quello che un tempo apparteneva a Paulo Dybala ma anche ad Andrea Pirlo. Iling Junior viene accostato alla maglia numerolasciata libera da Filip Kostic che ha scelto il numero 11. Kaio Jorge invece ha la maglia numero