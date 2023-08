Si fa cassa anche risparmiando, non solo vendendo. Il focus della Juve, oltre alle cessioni, è quello di razionalizzare la rosa in ogni senso possibile: l'ha detto pure Cristiano, l'ha sottolineato Massimiliano Allegri. L'ha definito, poi, il modus operandi della Juventus in questa finestra estiva. Prima di portare a casa, c'è bisogno di incassare.Ecco perché si prova anche a diversificare. Un esempio sono i recenti tentativi di studiare soluzioni di rinnovo sostenibili. Un esempio?potrebbe prolungare il suo contratto spalmando l'attuale ingaggio. Lo stesso potrebbe fare. A loro verrebbe chiesto dunque un sacrificio allungando tuttavia il rapporto con il club. Al momento, solo voci e non ci sono notizie di trattative in corso. Però è chiaro l'obiettivo: razionalizzare vuol dire anche spremere al massimo le proprie risorse...